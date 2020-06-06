Для ремонта и работы. Как выбрать "болгарку" и расходные материалы к ней

В ремонте не обойтись без "болгарки". Это угловая шлифовальная машинка для резки бетона, камня, металлов. Дома, например, ею можно подпилить плитку для ванной комнаты или перекладины для шкафа-купе.
Но как не вывести инструмент из строя раньше времени? Нужно правильно подобрать расходный материал – отрезные диски. Узнать, какие они бывают и на что обратить внимание при покупке, можно у производителей отрезных кругов.
Как читать маркировку
В первую очередь, нужно обратить внимание на маркировку на лицевой стороне круга. Там находится вся информация о расходнике. На некоторых популярных дисках на маркировке указывают изготовителя. Кроме того, там прописаны:
- Размер. Стандартно три буквенных обозначения: D – наружный диаметр, Т – толщина круга и Н – диаметр посадочного отверстия. Иногда производители ограничиваются двумя маркерами – D и Н.
- Материал, резка которого предполагается. Concrete – для бетона (камня), metal – для металлов. Диски для камня (бетона) окрашивают в синий цвет, для металла – в красный.
- Тип. Цифровые обозначения 41 и 42, где круг плоский и с уплотненным центром соответственно.
- Материал связки. Может быть бакелитовый и вулканитовый. Для металла используют только армированные с русской маркировкой БУ или на латинице ВF.
Параметры для выбора
Для бытовых работ чаще всего приобретают расходники с посадочным отверстием 22 мм. Размер 32 мм используется на станках, поэтому актуален для производства. В этом случае удобнее покупать отрезные круги оптом, чтобы работа не останавливалась.
Для "болгарок" малой мощности лучше выбрать диаметр круга 115 мм. Для средних мощностей – 125 и 150 мм. Для профессионального инструмента подойдет 180 и 230 мм.
Что касается толщины: чем она меньше, тем легче резать. При этом качество резки не падает, хотя трудозатраты уменьшаются.
На сайте производителя "болгарки" можно найти дополнительную информацию, какие диски подойдут именно ей.
Комментарии
чем больше собираетесь работать инструментом, тем дороже нужно брать. и всё.