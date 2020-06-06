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Для ремонта и работы. Как выбрать "болгарку" и расходные материалы к ней

, ИА "Амител"
Особенности выбора инструмента для дома и производства

В ремонте не обойтись без "болгарки". Это угловая шлифовальная машинка для резки бетона, камня, металлов. Дома, например, ею можно подпилить плитку для ванной комнаты или перекладины для шкафа-купе. 

Но как не вывести инструмент из строя раньше времени? Нужно правильно подобрать расходный материал – отрезные диски. Узнать, какие они бывают и на что обратить внимание при покупке, можно у производителей отрезных кругов.  

Как читать маркировку

В первую очередь, нужно обратить внимание на маркировку на лицевой стороне круга. Там находится вся информация о расходнике. На некоторых популярных дисках на маркировке указывают изготовителя. Кроме того, там прописаны:

  1. Размер. Стандартно три буквенных обозначения: D – наружный диаметр, Т – толщина круга и Н – диаметр посадочного отверстия. Иногда производители ограничиваются двумя маркерами – D и Н.
  2. Материал, резка которого предполагается. Concrete – для бетона (камня), metal – для металлов. Диски для камня (бетона) окрашивают в синий цвет, для металла – в красный.
  3. Тип. Цифровые обозначения 41 и 42, где круг плоский и с уплотненным центром соответственно.
  4. Материал связки. Может быть бакелитовый и вулканитовый. Для металла используют только армированные с русской маркировкой БУ или на латинице ВF.

Параметры для выбора

Для бытовых работ чаще всего приобретают расходники с посадочным отверстием 22 мм. Размер 32 мм используется на станках, поэтому актуален для производства. В этом случае удобнее покупать отрезные круги оптом, чтобы работа не останавливалась.

Для "болгарок" малой мощности лучше выбрать диаметр круга 115 мм. Для средних мощностей – 125 и 150 мм. Для профессионального инструмента подойдет 180 и 230 мм. 

Что касается толщины: чем она меньше, тем легче резать. При этом качество резки не падает, хотя трудозатраты уменьшаются. 

На сайте производителя "болгарки" можно найти дополнительную информацию, какие диски подойдут именно ей. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.06.2020 16:07
- гость -

чем больше собираетесь работать инструментом, тем дороже нужно брать. и всё.

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