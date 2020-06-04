Еще один борт с жителями Алтайского края прилетит в Толмачево из Узбекистана

В Новосибирск прилетит очередной вывозной рейс из Узбекистана, на борту которого будут и жители Алтайского края. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на посольство РФ в южной республике.

Чартерный рейс компании Uzbekistan Airways Ташкент – Новосибирск – Ташкент запланирован на 6 июня. Самолет вывезет из Узбекистана жителей Алтайского края, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей и Хакасии. Кроме того, регистрация на рейс доступна для жителей Якутии, Тюменской, Челябинской, Мурманской и Амурской областей, а также Хабаровского края,

На обратном пути самолет заберет из Толмачево граждан Узбекистана. По данным консульства республики, на 3 июня возвращения домой ожидают почти 190 человек.

Как ранее сообщил amic.ru, 23 мая из Ташкента в Новосибирск самолетом прибыли 136 россиян, среди которых были жители Алтайского края.

Напомним, что Россия полностью прекратила международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса и разрешены только рейсы, возвращающие граждан страны.