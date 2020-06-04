Все сотрудники алтайского рудника вылечились от COVID-19

Все работники подрядной организации Корбалихинского рудника избавились от коронавируса, следует из сводки оперативного штаба Алтайского края по борьбе с инфекцией за 4 июня.

Как ранее сообщал amic.ru, в апреле среди работников рудника было зарегистрировано 143 случая заражения COVID-19. Тогда из-за возможного распространения коронавируса в Змеиногорске дополнительно обследовали всех, кто обращался в больницы с симптомами ОРВИ в последние 10 дней. При этом на территории рудника был введен пропускной режим.

Последний случай заражения на месторождении был зафиксирован 6 мая, об этом сообщала замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. 21 мая на руднике была проведена смена вахт.

По последним данным, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее число зараженных выросло до 2 135 человек.