Житель Алтайского края растянул в Москве баннер в поддержку убитого Джорджа Флойда

Житель Алтайского края с двумя товарищами из Подмосковья развернул баннер в поддержку Джорджа Флойда перед посольством США в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне вечером, 3 июня. Трое мужчин подошли к зданию дипмиссии и растянули полотно, на котором было написано "Справедливость для Флойда". Нарушителей задержала полиция, на них составлены протоколы.

Напомним, 25 мая 2020 года офицеры полиции Миннеаполиса задержали 46-летнего Джорджа Флойда. Афроамериканца подозревали в том, что он якобы оплатил пачку сигарет в магазине фальшивым чеком.

В процессе задержания офицер полиции придавил шею Флойда коленом, из-за чего тот задохнулся. После публикации видео инцидента в социальных сетях в США разгорелся настоящий бунт и волна мародерств, которые в некоторых штатах не утихают до сих пор.