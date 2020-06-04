Житель Алтайского края растянул в Москве баннер в поддержку убитого Джорджа Флойда

Житель Алтайского края с двумя товарищами из Подмосковья развернул баннер в поддержку Джорджа Флойда перед посольством США в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел накануне вечером, 3 июня. Трое мужчин подошли к зданию дипмиссии и растянули полотно, на котором было написано "Справедливость для Флойда". Нарушителей задержала полиция, на них составлены протоколы.
Напомним, 25 мая 2020 года офицеры полиции Миннеаполиса задержали 46-летнего Джорджа Флойда. Афроамериканца подозревали в том, что он якобы оплатил пачку сигарет в магазине фальшивым чеком.
В процессе задержания офицер полиции придавил шею Флойда коленом, из-за чего тот задохнулся. После публикации видео инцидента в социальных сетях в США разгорелся настоящий бунт и волна мародерств, которые в некоторых штатах не утихают до сих пор.
Комментарии
Позорит край - а мог бы развернуть баннер об убитом за рулон обоев российском гражданине, или о полицаях-насильниках...
Это ли не есть доказательство прекрасной и безоблачной жизни россиян. Самая большая проблема в Америке. Поэтому надо им исправляться. А жители края всегда готовы в помощь соорудить лозунг.
Нарушителей? Что конкретно они нарушили?
Наша полиция почувствовала вседозволенность. Могут обыскать прямо на улице, продержать всю ночь в участке, обвинить в чужих преступлениях.