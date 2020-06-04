Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.

По данным издания, российский лидер обратится к нации сразу после подведения итогов плебисцита, который назначен на 1 июля. Предполагается, что глава государства поблагодарит россиян за активное участие и поддержку предложенных поправок при условии, если такая поддержка будет получена.

Также президент может озвучить ряд поручений органам власти. Однако о формате такого обращения пока ничего неизвестно, поскольку он еще не определен, уточняют источники издания.

На вопрос, планирует ли Путин обращение к россиянам после голосования, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что решение будет зависеть от президента.