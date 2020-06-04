В июне россиян ожидают две сокращенные рабочие недели с сохранением заработной платы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Первая неделя – с 8 по 11 июня – сократится из-за празднования Дня России 12 июня. При этом предпраздничный рабочий день – 11 июня – будет меньше на один час.

Вторая неделя – с 22 по 26 июня – также порадует жителей страны выходным 24 числа, объявленным указом президента Владимира Путина в честь проведения Парада Победы, который не состоялся 9 мая из-за коронавируса.

При этом, как отметили в Роструде, дополнительный выходной не приведет к сокращению размера заработной платы, однако 23 числа будет сохранен полный рабочий день, поскольку он не является предпраздничным.

Кроме того, июль для россиян также начнется с выходного. Как ранее сообщил amic.ru, голосование по поправкам к Конституции начнется 25 июня и закончится 1 июля, причем последний день народного волеизъявления станет выходным.