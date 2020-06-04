В проекте нового КоАП появится дополнительный штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования, сообщают "Известия" со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Сейчас невыполнение требования о прохождении теста на наличие алкоголя в крови водителей приравнивается к пьяной езде и наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Однако по новой редакции закона, если в этот момент в автомобиле находился ребенок возрасте до 16 лет, то автомобилиста ждет штраф в размере 50 тысяч рублей с лишением прав на срок от двух до трех лет.

Как ранее сообщил amic.ru, в России может подняться стоимость ОСАГО. Благодаря новому законопроекту, страховщики смогут назначать индивидуальную стоимость полиса для каждого автомобилиста, опираясь на собственный список факторов.