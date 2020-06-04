В проекте нового КоАП появится дополнительный штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования, сообщают "Известия" со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.
Сейчас невыполнение требования о прохождении теста на наличие алкоголя в крови водителей приравнивается к пьяной езде и наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.
Однако по новой редакции закона, если в этот момент в автомобиле находился ребенок возрасте до 16 лет, то автомобилиста ждет штраф в размере 50 тысяч рублей с лишением прав на срок от двух до трех лет.
Как ранее сообщил amic.ru, в России может подняться стоимость ОСАГО. Благодаря новому законопроекту, страховщики смогут назначать индивидуальную стоимость полиса для каждого автомобилиста, опираясь на собственный список факторов.
Комментарии
А где солидная уголовная статья за развод/фальсификацию, и где возможность законно, чтобы это проканало в суде, пройти независимую экпертизу?!?!?!?!?!?
Зачем вообще какие-то лишние звенья в этой цепи?
Пусть сразу на месте расстреливают.
Это ж ПОЛИЦИЯ !!!
Не доверять им оснований нет
А разве отказ водителя от медицинского освидетельствования и подышать в трубочку это одно и тоже! Это разные вещи!!!
Эх генерал Новиков не попадает (((
за отказ водителя от медицинского освидетельствования
Как уже написали выше, это не за отказ от подышать в трубочку, медицинское освидетельствовании можно проходить в медицинских организациях и предлагающий дуть в трубку не вправе отказать