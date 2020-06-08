Разрабатывай, конструируй и программируй. Чем занять ребенка на каникулах

Хотите, чтобы лето прошло у вашего ребенка увлекательно и полезно? Чтобы он не играл в компьютерные игры, а научился их создавать сам? А также узнал, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов, снимать собственные фильмы? Если да, то летние компьютерные каникулы от академии "Шаг" – это именно то, что нужно. Преподаватели академии разработали интересный курс для детей от 8 до 14 лет.

Сезон полезных дел

Компьютерная академия "Шаг" открывает набор на летние компьютерные курсы для школьников. Опытные педагоги подготовили новую программу мастер-классов, чтобы каникулы вашего ребенка стали познавательными, а главное – полезными. Дети попробуют себя в различных компьютерных специальностях под руководством тренеров и преподавателей академии.

Длительность смены в лагере – две недели. Первая, в режиме онлайн, начнет работать уже с 15 июня. Вторую, в офлайне, академия планирует запустить сразу, как разрешат власти. Все санитарные требования будут выполняться.

Что изучаем

Программа летних курсов включает в себя:

Цифровой дизайн. Дети узнают, как создаются трехмерные герои мультфильмов; познакомятся с моделированием трехмерных объектов. Создание игр. Ваш ребенок сможет попробовать себя в роли программиста и создать собственные игры, в которые он сможет играть вместе со своими друзьями. Школа блогера. В этом блоке наставники раскроют секреты популярных блогеров, научат придумывать сценарии для видеороликов, правильно организовывать съемку, а также монтировать видео. 3D-моделирование и 3D-печать. Ребята смоделируют своих любимых героев, распечатают на 3D-принтере и заберут с собой на память.

Ищем таланты

В компьютерной академии "Шаг" не будет тягот учебного процесса, а вместо этого – полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями. Каникулы – это время новых экспериментов, поиска свежих впечатлений и открытия в себе талантов.

Узнать подробнее и забронировать место можно на сайте или по телефону 8 (3852) 72-14-10

Компьютерная академия "ШАГ"

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

тел: 8 (3852) 72-14-10



