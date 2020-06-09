После шести можно. Как питаться вкусно и полезно и при этом худеть

Стремясь сделать "пляжное тело" к летнему сезону, люди ищут волшебную таблетку, голодают и устраивают разгрузочные дни. Но часто худеющие замечают, что диеты не приносят результата: возвращается обычный рацион – возвращаются и килограммы.

Лучше отказаться от диет в пользу здорового питания. Это не так быстро, зато комфортно – не нужно терпеть голод и слабость. Стоит придерживаться нескольких базовых правил:

Разнообразьте рацион

Ни один продукт не содержит всех питательных веществ, которые необходимы организму. Поэтому возникает дефицит одних витаминов и профицит других. А еще это грозит дисбалансом микрофлоры кишечника. Все это может привести к проблемам со здоровьем, а еще – к перееданию. Поэтому есть одно и то же каждый день нежелательно.

Разберитесь с БЖУ

Как правило, худеющие знают свою дневную норму калорий. Но важно не только количество энергии, но и откуда она поступает. Многие думают, что если сладости и фастфуд укладываются в дневную калорийность, их можно есть и не поправляться. Но большое количество трансжиров и сахара вряд ли принесет пользу здоровью и фигуре.

Организму нужны все нутриенты: белки, жиры и углеводы. Если какого-то не хватает, могут возникнуть сбои. Например, от избытка углеводов хочется спать, без жиров сохнет кожа, а от недостатка белка пропадают мышцы.

Выбирайте полезные замены

Диетологи считают, что взрослому человеку за день можно съедать около 60 г сахара. Это примерно 12 чайных ложек. Сюда входят и "скрытые" сахара – из продуктов и напитков.

Заменяйте сладкие напитки минеральной водой с лимоном, пакетированные соки – свежевыжатыми, десерты – фруктами и сладостями без сахара (протеиновые батончики, натуральные леденцы, "энергетический" мармелад). В домашней выпечке сахар можно заменить столовыми подсластителями без калорий, а в чай добавлять сахарозаменитель.

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