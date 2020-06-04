Путин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в стране и заявил о необходимости тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе. Слова главы государства передает ТАСС.

"Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию", — заявил Путин на совещании Совбеза.

При этом российский лидер прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Забайкалье и поручил развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных.

"Хотел бы обратить внимание на рост [числа — прим. ред.] заболевших в Забайкальском крае, динамика там пока сложная и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения", — сказал президент, отметив успешный опыт Министерства обороны в этой сфере.

По последним данным, общее число больных в России составляет 441 108 человек. В Алтайском крае по данным на 4 июня подтверждено 2 135 случаев заболевания.