Жителя Алтайского края накажут за интимное видео от несовершеннолетней в соцсетях

31-летнему жителю Первомайского района Алтайского края грозит срок за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По итогам проверки, с мая по июль 2018 года обвиняемый со страницы соцсети под вымышленным именем начал переписку с девочкой из Нижегородской области, которой на тот момент было 11 лет.

Во время общения мужчина вынудил несовершеннолетнюю выслать несколько фотографий порнографического характера, а затем под угрозой рассылки снимков друзьям злоумышленник добился того, чтобы потерпевшая выслала ему видеозаписи интимного характера с ее участием.

В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал, однако следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" направлено в суд для рассмотрения по существу.