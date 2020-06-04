В Минприроды оценили срок восстановления экосистемы после аварии в Норильске

Восстановление экологии на месте разлива нефтепродуктов с ТЭЦ-3 в Норильске займет не меньше десяти лет, сообщила замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, слова которой передает ТАСС.

"Я думаю, не один год потребуется для того, чтобы восстановить экосистему, и даже, наверное, как минимум десять лет. Ущерб достаточно большой, не в один миллиард оценивается только ущерб воде, а если мы еще берем сушу, то намного больше", – заявила Панова.

Как писал amic.ru, 29 мая из-за аварии на норильской ТЭЦ-3 20 тысяч тонн нефтепродуктов утекли в почву, а затем попали в местную реку Амбарную. Позже в "Норникеле" рассказали, что причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело к движению опоры под топливными цистернами.

В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией разлива и сбором топлива, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.