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В поселке Южном появится современная библиотека

, ИА "Амител"
Она будет оборудована интерактивным полом и видеоувиличителям для слабовидящих
Фото: mkrf.ru

Фото: mkrf.ru

В барнаульском поселке Южный появится соверменная модульная библиотека, сообщается на сайте Минкульта России.

Библиотеку организуют на базе филиала № 10 имени Пушкина Централизованной библиотечной системы Барнаула. Это учреждение вошло в число победителей нацпроекта "Культура", а на работы из федерального бюджета выделят 5 млн рублей.

Как рассказали в ведомстве, в здании уже завершен ремонт и получено новое оборудование, среди которого интерактивный пол-проекция, интерактивный стол, а также стационарный электронный видеоувеличитель для слабовидящих. Кроме того, ожидается поставка новой мебели, созданной по индивидуальный эскизам.

На покупку книг библиотека намерена израсходовать 2,2 млн рублей.

Добавим, что на проведение нацпроекта "Культура" суммарно выделено 113,5 млрд рублей. В него входят три федеральные программы: "Цифровая культура", "Творческие люди" и "Культурная среда".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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