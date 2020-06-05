Британская модель и актриса Кара Делевинь рассказала о своей сексуальной ориентации, пишет Variety.
По словам 27-летней актрисы, она всегда будет оставаться пансексуалкой (то есть испытывать влечение к людям, вне зависимости от их пола и гендерной идентичности – прим.ред.)
"Я постоянно меняюсь, все время чувствую себя по-разному. В какие-то дни ощущаю себя более женственно, а в другие – как мужчина. <…> Думаю, я всегда останусь пансексуальной. Человек может определять себя как угодно: "они", "он" или "она". Я влюбляюсь в человека, и все", – призналась Кара.
Модель призналась, что впервые испытала чувства к девочке в 11 лет. Первоначально она не хотела принимать себя и скрывала свою ориентацию, что стало одной из причин развития депрессии к 15-ти годам. Однако в 18 лет у Кары начались первые отношения с девушкой, и тогда же она призналась родственникам в своей ориентации.
Комментарии
Эх куда на загнивающем западе бедной девушке податься, когда кругом одни либерасты...Мужика бы ей нормального (из России)
судя по морде лица – енто мужык)))) страсть господня
бы ей нормального (из России)
ну нашли кого предложить
ну нашли кого предложить
Ну так там-то все ТИПА мужики, как она ТИПА женщина...
ну нашли кого предложить
А что, твой Армэн лучше?
Какое недоброе лицо...
может это мальчик все же был?
Кто это????
А что, твой Армэн лучше?
ты же пробовал вот и сравни
это кто такая девица? зачем русским знать к кому у неё влечение? даже англичанам не интересно
Амик, вам нЕчего печатать? ???
В крае нет ничего интересного? Нет интересных людей?
Аа, для этого надо пятую точку от стула оторвать, а тут, сиди, всякое омно перепечатывай, пусть пипл хавает
Ну и чО?
Главное чтоб всё было ХОРОШО. У всех.
5.06.2020 08:30
- гость -
бы ей нормального (из России)
ну нашли кого предложить
А тебе негра спидозного подавай?