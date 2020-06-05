Британская модель и актриса Кара Делевинь рассказала о своей сексуальной ориентации, пишет Variety.

По словам 27-летней актрисы, она всегда будет оставаться пансексуалкой (то есть испытывать влечение к людям, вне зависимости от их пола и гендерной идентичности – прим.ред.)

"Я постоянно меняюсь, все время чувствую себя по-разному. В какие-то дни ощущаю себя более женственно, а в другие – как мужчина. <…> Думаю, я всегда останусь пансексуальной. Человек может определять себя как угодно: "они", "он" или "она". Я влюбляюсь в человека, и все", – призналась Кара.

Модель призналась, что впервые испытала чувства к девочке в 11 лет. Первоначально она не хотела принимать себя и скрывала свою ориентацию, что стало одной из причин развития депрессии к 15-ти годам. Однако в 18 лет у Кары начались первые отношения с девушкой, и тогда же она призналась родственникам в своей ориентации.