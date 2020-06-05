Пожар произошел возле автозаправки в Барнауле

В ночь с 4 на 5 июня в Барнауле произошел серьезный пожар. Загорелся строительный объект.

Очевидцы в сообществе "Barnaul22" уточнили, что возгорание началось около двух часов ночи на стройке по улице Лазурной. Что именно загорелось, не уточняется.

По словам местных жителей, основная опасность состояла в том, что через забор от огня находилась автозаправка и бензовоз. Кроме того, к месту пожара не могла проехать пожарная машина.

В комментариях пользователи отметили, что въезд на строительный объект есть, а рабочие на стройке находятся постоянно, но, по словам автора поста, автомобиль спасателей все-такие не мог попасть на территорию объекта.