Многодетная сибирячка пропила путинские выплаты и бросила пятерых детей

Жительница Новосибирска решила отказаться от пятерых детей. Малышам от двух месяцев до 6 лет, пишет "КП".

Женщина получила ту самую помощь в 10 тысяч рублей на ребенка от государства и решила распорядиться деньгами не по назначению. Детей она оставила дома с ухажером-гастарбайтером, не купив даже булки хлеба, а сама отправилась кутить.

Сообщить о проблеме решила родственница гуляки, на месте оказалось, что еды в доме нет, младшего ребенка, которому два месяца, кормят жареной картошкой, в дом постоянно приходят разные мужчины, в общем, полный набор. Ребятишек забрали органы опеки.

Когда новость дошла до горе-матери, она заявила: "Забрали и забрали, я от них устала. Ни погулять выйти, ни на работу… Характер у них дебильный, все в отца". Сестра женщины утверждает, что та собралась писать отказ от детей на три месяца, чтобы отдохнуть от них.