Многодетная сибирячка пропила путинские выплаты и бросила пятерых детей

Жительница Новосибирска решила отказаться от пятерых детей. Малышам от двух месяцев до 6 лет, пишет "КП".
Женщина получила ту самую помощь в 10 тысяч рублей на ребенка от государства и решила распорядиться деньгами не по назначению. Детей она оставила дома с ухажером-гастарбайтером, не купив даже булки хлеба, а сама отправилась кутить.
Сообщить о проблеме решила родственница гуляки, на месте оказалось, что еды в доме нет, младшего ребенка, которому два месяца, кормят жареной картошкой, в дом постоянно приходят разные мужчины, в общем, полный набор. Ребятишек забрали органы опеки.
Когда новость дошла до горе-матери, она заявила: "Забрали и забрали, я от них устала. Ни погулять выйти, ни на работу… Характер у них дебильный, все в отца". Сестра женщины утверждает, что та собралась писать отказ от детей на три месяца, чтобы отдохнуть от них.
Комментарии
Бедные дети... Может быть им повезет и они попадут в нормальные семьи...
ай маладца требую что бы таким каждый месяц давали по сто тыщ
Ну и? К чему подводит этот вброс? Что вы пытаетесь сформировать в головах затурканых граждан? Что помощь населению не нужна?
Такова политика государства. Вместо того чтобы брать меньше налогов с работающих людей, они финансируют размножение бездельников.
плодят рабов. отбирают в дет. дом выращивают стадо
Частный, единичный случай. Как она смогла получить интересно эти деньги? Ни компьютера с интернетом скорее всего не было, ни карточки...Помогли добрые люди? Ситуация вроде той, А стоило ли платить всем деньги на детей, если вот такое происходит? Типа делайте выводы, вам платят а вы бухаете, лучше не давать вообще.
Абориген... у нас, как ты его назвал, население с детьми больше двух, в 95% проблематичное. Им бы помощь по другому оказывать, чтобы детям, а не в ручонки этих безответственных мамок и папок... а опека вобще не работает у нас.
Ни компьютера с интернетом скорее всего не было, ни карточки..
с чего такое предположение то???
и нифига не частный и не единичный случай
«При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как уже сказал, 616 617 рублей» Владимир Путин.
А сколько за третьего, четвертого, пятого?
5.06.2020 09:38
- гость -
Им бы помощь по другому оказывать, чтобы детям, а не в ручонки этих безответственных мамок и папок
По другому это как? Любая помощь пойдет не в те руки.
А сколько за третьего, четвертого, пятого?
космическая сумма. да?
Зашить нужно эту биомассу.
Помощь здесь надо оказывать только одним способом: стерилизация
5.06.2020 09:48
- гость -
космическая сумма. да?
Если эту сумму рассматривать, как помощь от государства чтобы вырастить ребенка, то она просто смешная. Капля в море. Ну а если эту сумму рассматривать, как деньги на по бухать, то да, она космическая.
А ихняя новосибирская Оськина тоже в Таиланд свалила???
Что и следовало ожидать.
вообще не удивлена таких особей кругом навалом
да перевяжите эту тварь уже.
нужно всем ставить чип на бесплодие и дезактивировать после тестов и собеседований на предмет готовности растить ребенка. чтобы такие мрази над детьми не издевались
5.06.2020 10:05
- гость -
нужно всем ставить чип на бесплодие
Вы случайно не кандидат в депутаты госдумы?