Сильные заморозки. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Метеорологи объявили штормовое предупреждение на территории Алтайского края. Все из-за ночных заморозков.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночь с 5 на 6 июня в регионе составит от +3 до +8 градусов, но в западных районах она может опуститься до -1 градуса. Местами кратковременные дожди, туман.

Кроме того, в регионе продолжает действовать и штормовое предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью (4 класс горимости), а в некоторых районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

По состоянию на 5 июня пятый класс горимости отмечается в Баевском и Ключевском районах.