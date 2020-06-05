Сильные заморозки. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Метеорологи объявили штормовое предупреждение на территории Алтайского края. Все из-за ночных заморозков.
По данным синоптиков, температура воздуха в ночь с 5 на 6 июня в регионе составит от +3 до +8 градусов, но в западных районах она может опуститься до -1 градуса. Местами кратковременные дожди, туман.
Кроме того, в регионе продолжает действовать и штормовое предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью (4 класс горимости), а в некоторых районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
По состоянию на 5 июня пятый класс горимости отмечается в Баевском и Ключевском районах.
Комментарии
штормое из за заморозков?
[emСигналом к объявлению штормового предупреждения может быть приближение таких неблагоприятных метеорологических условий, как: сильная гроза или сильный дождь, ветер с порывами от 15 до 24 м/сек., град с диаметром градин до 19 миллиметров, жара с температурой воздуха выше +30 оС, мороз с температурой воздуха -30…-39 оС, сильный гололед или ледяной дождь. Метеорологическими условиями, опасными для жизнедеятельности населения, при которых обязательно объявляется штормовое предупреждение, являются: ветер со скоростью, превышающей 25 м/сек., жара с засухой, при которой возникают пожары, осадки в количестве более 50 миллиметров, град с диаметром градин, превышающим 20 миллиметров.[/em]
хватит поить синоптиков!
Как? Опять штормовое? Куда бежать? Жарко-штормовое...холодно-штормовое...ветер-штормовое. Как жить дальше? Одни штормяги!
в бункер только бежать запугивают со всех сторон(
АБСУРД КАКОЙ-ТО ТОВАРИЩИ ПИШУТ...
СИЛЬНЫЕ ЗАМОРОЗКИ АЖ -1С.
ДЕМАГОГИ!