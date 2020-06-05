Иркутских малышей кормили алтайским мясом с антибиотиками

Специалисты Россельхознадзора выявили антибиотики в говядине, которую поставляют из Алтайского края в детские сады Братска, сообщает ИА "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу ведомства по Иркутской области и Республике Бурятия.
Инспекторы с февраля по май отбирали пробы мясной и молочной продукции в трех дошкольных учреждениях Братска для мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов. По результатам анализа, партия мяса, привезенная в феврале от алтайской компании ООО "Мяском-К", содержала антибиотики тетрациклиновой группы.
В марте департамент образования города попросил провести повторную проверку того же производителя. Результаты тестов подтвердили наличие лекарственных препаратов.
Россельхознадзор отправил отчет производителю и проинформировал все социальные учреждения Братска для о возможном вреде продукции.
Комментарии
Вот чем должны заниматься власти! Если малышам поставляют мясо с антибиотиками, зная, что продукцию контролируют, то что уж говорить про простых покупателях!
Спасибо специалистам Россельхознадзора по Иркутской области ,что внимательны к своему населению,к здоровью детей.
Спасибо нашему надзору за продукцию мираторга которую жрите сами !!!! Ее даже собаки и кошки не едят, свежее с магазина!!!!
поставляется откуда? от новых братушек из китая?
так они еще лес сплошняком выкашивают и почву на века отравляют.
твари, отдать этих скотов родителям детей