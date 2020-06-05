Иркутских малышей кормили алтайским мясом с антибиотиками

Специалисты Россельхознадзора выявили антибиотики в говядине, которую поставляют из Алтайского края в детские сады Братска, сообщает ИА "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу ведомства по Иркутской области и Республике Бурятия.

Инспекторы с февраля по май отбирали пробы мясной и молочной продукции в трех дошкольных учреждениях Братска для мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов. По результатам анализа, партия мяса, привезенная в феврале от алтайской компании ООО "Мяском-К", содержала антибиотики тетрациклиновой группы.

В марте департамент образования города попросил провести повторную проверку того же производителя. Результаты тестов подтвердили наличие лекарственных препаратов.

Россельхознадзор отправил отчет производителю и проинформировал все социальные учреждения Братска для о возможном вреде продукции.