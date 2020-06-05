В Барнауле обокрали автомобиль, но сделали это с любовью

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о том, что неизвестные обокрали ее автомобиль. Инцидент произошел в Ленинском районе.
"4 июня, около 11:00 по адресу Георгия Исакова, 177, неизвестные лица путем разбития окна проникли в автомобиль, откуда похитили красную сумочку с документами", – пишет автор поста.
Кроме того, женщина отмечает, что в сумке находились деньги. Примечательно, что стекло грабители разбили в форме сердечка.
В комментариях под постом очевидцы рассказали, что это не первый похожий случай в Ленинском районе. По словам одного из местных жителей, несколько дней назад подобная ситуация произошла возле дома по улице Эмилии Алексеевой.
Комментарии
90-е давно уже вернулись, а некоторые люди так это и не поняли и продолжают оставлять ценные вещи в машинах.
Самое няшное ограбление этого года.
А вы уверены, что это сердце? Анекдот на тему:
- Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную плюшевую ж.пу.
- Мужчина, это не ж.па, а сердце!
- Знаете, я 20 лет кардиохирургом работаю. Дайте мне вон ту
красную плюшевую ж.пу.
А зачем в машине сумку с деньгами оставлять?
Сдаётся мне, скоро автостоянки опять начнут популярностью пользоваться...
учитывая что стоянок раз два и обчелся ага все ринулись
Слава богу, может дворы очистятся от этих металлодвигательных конструкций.