В Барнауле обокрали автомобиль, но сделали это с любовью

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о том, что неизвестные обокрали ее автомобиль. Инцидент произошел в Ленинском районе.

"4 июня, около 11:00 по адресу Георгия Исакова, 177, неизвестные лица путем разбития окна проникли в автомобиль, откуда похитили красную сумочку с документами", – пишет автор поста.

Кроме того, женщина отмечает, что в сумке находились деньги. Примечательно, что стекло грабители разбили в форме сердечка.

В комментариях под постом очевидцы рассказали, что это не первый похожий случай в Ленинском районе. По словам одного из местных жителей, несколько дней назад подобная ситуация произошла возле дома по улице Эмилии Алексеевой.