В России планируют ввести единый проездной билет

В России разработают общие стандарты оплаты проезда на всех видах общественного транспорта и единый для всей страны проездной билет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минтранс.

В ведомстве отметили, что для реализации этой идеи в России необходимо повсеместно ввести передовые цифровые технологии, в том числе и бесконтактные способы оплаты проезда. По мнению министерства, это поможет регионам оптимизировать расходы бюджетов и собирать больше налогов. Внедрить универсальный билет собираются к концу 2021 года.

Эксперты раскритиковали подобный подход – создание единой системы потребует много времени и больших затрат, а транспортные предприятия не получат от этого существенной выгоды. Специалисты предложили развивать универсальные способы оплаты в сопредельных регионах, приведя в пример Москву и Подмосковье, где действует общая карта "Тройка".