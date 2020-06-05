За сутки в Республике Алтай выявили семь новых случаев заражения коронавирусом., сообщает республиканский оперштаб.

Диагноз подтвердился у трех жителей Горно-Алтайска, в том числе двух детей, вернувшихся ранее из Кош-Агачского района, а также у четырех жителей села Кош-Агач. Пять из семи новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими.

Таким образом, число инфицированных COVID-19 в регионе теперь составляет 163.

Также, по данным на 5 июня, из медицинских учреждений с выздоровлением выписали еще четверых человек, общее число вылечившихся достигло 91.

Напомним, что согласно указу главы республики Олега Хорохордина в регионе действует масочный режим.