Вместо эконом-класса. Минстрой России утвердил критерии стандартного жилья

Минстрой России утвердил критерии стандартного жилья, которое полностью заменит квартиры эконом-класса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новый регламент вступит в силу 6 июня. Под критерии стандартного жилья теперь попадают квартиры площадью не более 100 квадратных метров, расположенные в доме с беспрепятственным доступном для людей с ограниченными возможностями, которому присвоен класс энергетической эффективности В и выше.

Также к этой категории отнесены блоки площадью до 130 квадратных метров в составе жилого дома блокированной застройки и индивидуальные жилые дома площадью до 150 квадратных метров на земельном участке не более 1500 квадратных метров.

По требованиям Минстроя, у таких квартир должна быть установлена металлическая входная и межкомнатные двери, оконные блоки с подоконниками, а стены, потолки и пол должны быть выровнены. Санузлы при этом должны оснащаться сантехникой, смесителями и светильниками.

Кроме того, ведомство потребует от застройщиков устанавливать на кухне мойку с тумбой, плиту и вентиляционную решетку.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, требования к стандартному жилью позволят поднять качество новостроек на новый уровень. При этом понятие "жилье эконом-класса" будет полностью заменено новыми требованиями о стандартном жилье.