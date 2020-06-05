Спикер АКЗС на месте оценил водоснабжение проблемного Змеиногорска

С середины весны в Змеиногорске наблюдаются перебои с водоснабжением, проблема заключается в изношенности сетей. В настоящее время проводятся ремонтные работы, которые частично позволят решить проблему. Накануне город посетил председатель АКЗС Александр Романенко.

Как сообщил глава Змеиногорского района Евгений Фролов, водоснабжение города организовано с помощью центрального водозабора (на восемь скважин) и ряда ведомственных скважин. Спикер Заксобрания оценил износ объектов центрального водозабора, введенного в 1964 году: в пиковый сезон на трубопроводе бывает до 2-3 порывов в сутки. Из-за поломок на отдельных скважинах ее абонентов переключили на центральный водопровод. Он испытывает дополнительную нагрузку, что означает проблемы с водоснабжением для потребителей.

Александр Романенко побывал также на скважине микрорайона Янтарного, где сейчас ведутся бурильные работы. В сентябре 2019 года скважина вышла из строя. В мае 2020 года на ее ремонт из краевого бюджета было выделено 1,9 млн рублей. Пробивку новой скважины планируется провести до 15 июня. Еще одной точкой маршрута стала скважина, принадлежащая ОАО "Змеиногорское АТП". Она приняла на себя часть нагрузки микрорайона Янтарного.

Романенко на месте обсудил сложившуюся ситуацию с замначальника управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Дмитрием Власовым, главой района Евгением Фроловым, мэром города Эдуардом Савиновым и директором МУП "Водоканал" Сергеем Кошкаровым.

"В краткосрочной перспективе принято решение, что Змеиногорск запустит в действие по крайней мере четыре скважины, которые будут локально снабжать микрорайоны, и даже попытается пустить их в общую сеть, чтобы запитать не только микрорайоны, но и город в целом. Сейчас исследуются скважины центрального водозабора, и решено пробурить одну-две скважины, чтобы получить резерв для общей подпитки системы водоснабжения", – рассказал Александр Романенко.

Кроме того, участники совещания договорились о капитальном ремонте сетей городского водопровода. Змеиногорск может попасть в ремонтную программу 2021 года. "Здесь не настолько большие финансовые затраты, сколько организационно-технические моменты. Часть вопросов будет решаться за счет местного бюджета, но в большей части краю надо будет помогать", – цитирует Романенко сайт АКЗС.