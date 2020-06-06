Тютелька в тютельку. Предметы, идеально подходящие друг другу

Фото из сети Интернет

36 лет назад 6 июня был выпущен знаменитый тетрис. Игра была создана советским программистом Алексеем Пажитновым. Первоначально она была написана Пажитновым на языке Паскаль для компьютера "Электроника-60". Уже позже в Америке появилась первая коммерческая версия тетриса. Сегодня в мире, пожалуй, трудно найти человека, который не слышал бы о нем.

Вы никогда не думали, что такая обычная игра, как тетрис, может пригодиться в жизни? А зря. Уместить вещи в чемодан, уложить бревна, красиво навести порядок в шкафу или просто найти приятные совпадения в бытовой жизни – конструкторский склад ума не даст скучать.