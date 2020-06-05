Специалисты рассказали о правилах секса во время пандемии

Ученые из Гарвардского университета раскрыли правила секса во время пандемии коронавируса, сообщает издание "Лента.ру". Исследование было опубликовано в газете The Mirror.

Специалисты предупредили, что SARS-CoV-2 может передаваться половым путем. По этой причине ученые посоветовали парам избегать поцелуев, занимаясь любовью в защитных масках, а также принимать душ до и после полового акта.

Кроме того, учитывая высокий риск передачи COVID-19 при близком контакте, ученые посоветовали заниматься сексом только тем партнерам, которые вместе проводят карантин, при условии полного соблюдения самоизоляции.