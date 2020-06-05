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Новости

Специалисты рассказали о правилах секса во время пандемии

, ИА "Амител"
Ученые советуют надевать маски
Фото: mintylife.ru

Фото: mintylife.ru

Ученые из Гарвардского университета раскрыли правила секса во время пандемии коронавируса, сообщает издание "Лента.ру". Исследование было опубликовано в газете The Mirror.

Специалисты предупредили, что SARS-CoV-2 может передаваться половым путем. По этой причине ученые посоветовали парам избегать поцелуев, занимаясь любовью в защитных масках, а также принимать душ до и после полового акта.

Кроме того, учитывая высокий риск передачи COVID-19 при близком контакте, ученые посоветовали заниматься сексом только тем партнерам, которые вместе проводят карантин, при условии полного соблюдения самоизоляции.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.06.2020 14:21
- гость -

Вот так.

5.06.2020 14:23
- гость -

Нас рать на ваши рекомендации!

5.06.2020 14:23
- гость -

идиоты

5.06.2020 14:27
- гость -

Амик уже не торт. Коронавирус уничтожил издание

5.06.2020 14:27
- гость -

Кто-нибудь пробовал в масках? Какие впечатления?

5.06.2020 14:28
- гость -

А почему только в масках? А как же защитные костюмы?

5.06.2020 14:29
Георгий

Гарвардские ученые пришли на помощь своим Британским коллегам в распространении интернет-мемов.

5.06.2020 14:32
гость

я-в маске зайчика, она-в маске волка, и тут я говорю ей: не ешь меня, серый волк, у меня есть вкусная и сладкая морковка...

5.06.2020 14:32
- гость -

Страшная ну что? -Закрыл лицо подушкой. По-современному: одел на нее маску, если страшная.

5.06.2020 14:34
@@

Есть дела и поважней, чем ваши рекомендации.
Так долго ждали, а тут... @Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана. Предполагается, что следующее извержение Йеллоустонской кальдеры произойдет примерно через 900 тысяч лет.@
Не жахнет...и кирдык не наступит...

5.06.2020 14:40
- гость -

5.06.2020 14:32
гость
Вот вам надо давать рекомендации, как надо. А этих ученых в шею гнать ссаными тряпками

5.06.2020 14:44
- гость -

Ученые дают советы по сексу....Настоящие специалисты по сексу-это проститутки, и если вам все же хочется услышать совет, то возьмите его у них. Они вам подберут позы что можно обойтись без масок.

5.06.2020 14:47
- гость -


5.06.2020 14:32
гость
волки не едят морковь
следующую сказку пжста

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