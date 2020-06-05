Специалисты рассказали о правилах секса во время пандемии

Ученые из Гарвардского университета раскрыли правила секса во время пандемии коронавируса, сообщает издание "Лента.ру". Исследование было опубликовано в газете The Mirror.
Специалисты предупредили, что SARS-CoV-2 может передаваться половым путем. По этой причине ученые посоветовали парам избегать поцелуев, занимаясь любовью в защитных масках, а также принимать душ до и после полового акта.
Кроме того, учитывая высокий риск передачи COVID-19 при близком контакте, ученые посоветовали заниматься сексом только тем партнерам, которые вместе проводят карантин, при условии полного соблюдения самоизоляции.
Комментарии
Вот так.
Нас рать на ваши рекомендации!
идиоты
Амик уже не торт. Коронавирус уничтожил издание
Кто-нибудь пробовал в масках? Какие впечатления?
А почему только в масках? А как же защитные костюмы?
Гарвардские ученые пришли на помощь своим Британским коллегам в распространении интернет-мемов.
я-в маске зайчика, она-в маске волка, и тут я говорю ей: не ешь меня, серый волк, у меня есть вкусная и сладкая морковка...
Страшная ну что? -Закрыл лицо подушкой. По-современному: одел на нее маску, если страшная.
Есть дела и поважней, чем ваши рекомендации.
Так долго ждали, а тут... @Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана. Предполагается, что следующее извержение Йеллоустонской кальдеры произойдет примерно через 900 тысяч лет.@
Не жахнет...и кирдык не наступит...
5.06.2020 14:32
гость
Вот вам надо давать рекомендации, как надо. А этих ученых в шею гнать ссаными тряпками
Ученые дают советы по сексу....Настоящие специалисты по сексу-это проститутки, и если вам все же хочется услышать совет, то возьмите его у них. Они вам подберут позы что можно обойтись без масок.
5.06.2020 14:32
гость
волки не едят морковь
следующую сказку пжста