Открыли сезон. В Бийске из магазина украли шашлык и деликатесы

Директор одного из продуктовых магазинов Бийска обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила, что неизвестные похитили из ее магазина товар на несколько тысяч рублей.

"В числе украденного: шашлык из свинины, грудинка, карбонад, запеченная буженина, свиные щеки и стейк трески", – рассказали в МВД.

Прибывшие на место происшествия оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как два молодых человека входят в магазин, один из них загружает продукты в рюкзак, после чего они быстро покидают помещение.

Правоохранители установили личности похитителей. Один из них оказался уроженцем Бийска 1994 года рождения. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.