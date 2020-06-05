Открыли сезон. В Бийске из магазина украли шашлык и деликатесы

Директор одного из продуктовых магазинов Бийска обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила, что неизвестные похитили из ее магазина товар на несколько тысяч рублей.
"В числе украденного: шашлык из свинины, грудинка, карбонад, запеченная буженина, свиные щеки и стейк трески", – рассказали в МВД.
Прибывшие на место происшествия оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как два молодых человека входят в магазин, один из них загружает продукты в рюкзак, после чего они быстро покидают помещение.
Правоохранители установили личности похитителей. Один из них оказался уроженцем Бийска 1994 года рождения. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.
Комментарии
Оголодали бедненькие))) Теперь стабильная еда будет 3 раза в день)))
В Екатеринбурге парень украл четыре рулона обоев, так его застрелили прямо дома!
Ни где по ТВ не говорят, только в интернете информация есть.
Могу сказать одно - воры не вегетарианцы!