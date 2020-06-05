Банк АТБ подарил подарки воспитанникам реабилитационного центра

Воспитанники социально-реабилитационного центра "Солнышко" получили подарки от Азиатско-Тихоокеанского Банка. Это одежда, обувь и развивающие игры. Кроме того, специально для центра АТБ на заказ пошил шторы в комнату пребывания детей.

По словам директора банка по Алтайскому краю и Республике Алтай Виктории Вергун, это небольшая, но очень значимая помощь для тех, кто нуждается во внимании и заботе.

"Дети данного центра перенесли разные сложные жизненные ситуации, и только мы, взрослые и неравнодушные люди, можем помочь им понять, что они не одни, что к ним всегда готовы прийти на помощь и поддержать. Хочу сказать, что АТБ считает важным оказывать финансовую поддержку подобным учреждениям. Мы продолжим сотрудничество с центром и по возможности будем еще приезжать в гости к ее маленьким воспитанникам", – говорит Виктория Вергун.

Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" работает с детьми, которые находятся в социально опасном положении. Сотрудники учреждения помогают детям с социальной реабилитацией, оказывают юридическую, психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, сотрудничают с органами опеки по вопросам усыновления детей, которые остались без попечения родителей.