Половина россиян считает, что сложившаяся в стране ситуация может привести к крупным социально-политическим потрясениям и к массовым протестам. Об этом говорится в докладе, который подготовила группа социолога Сергея Белановского.
Он был одним из первых исследователей, которые предрекали протесты в России в 2011-2012 годах. Отмечается, что сейчас, как и в то время, в обществе происходят серьезные идеологические изменения. Тренд негативного отношения к власти, который начался девять лет назад, вернулся в 2018 году и снова набирает обороты из-за коронавируса.
По словам социологов, имидж властей во время пандемии сильно ухудшился, хотя они не виноваты в ее появлении.
Комментарии
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Автор: А. С. Пушкин
Наши правители на высшем уровне чем попало занимаются. Не помню кто сказал: "Можно обманывать весь народ некоторое время или обманывать часть людей постоянно. Но невозможно дурачить всех и всегда!".
Не виноваты? Они никогда и ни в чем не виноваты.
Странные какие-то жители России на фото... Хождения по центру Москвы белоленточников не надо считать социально-политическим потрясением.
Зачем было ввводить самоизоляцию в нищей стране? Даже если считать этот вирус смертельно опасным. Если у вас нет денег раздать людям, то предоставьте нам самим решать, ходить нам на работу или сидеть на самоизоляции.
наберите в ютубе
Власти вернули контроль над Нью-Йорком в свои руки.
парень долго но подробно прям на месте показывает и рассказывает как всё происходило, происходит и будет происходить, и главное кто за всем этим стоит
Да ну бред!!!!!
Исследования....
Пусть во ВЦИОМ позвонят
а на фото так понимаю будущие Россияне)
Лучше умереть стоя чем жить на коленях
5.06.2020 16:19
- гость -
Если у вас нет денег раздать людям,
Многие выплаты получили, плачете что вам не досталось? Или рублями не довольны и требуете евро, доллары?
5.06.2020 16:50 Как то так
Многие выплаты получили...
Такой наивный? Завидую.
5.06.2020 16:50
Как то так
Многие выплаты получили,
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а многие не получили.
@ может привести к крупным социально-политическим потрясениям@
Если и будут протесты – они положительные или отрицательные? А никакие, ни на что не повлияют, ни экономических, а тем более политических требований выдвигаться не будет. Сейчас и в Америке протесты - бунт бессмысленный, там пар выпустят и забудут про все. Так и у нас, если что-то будет. Нет у масс необходимости в классовой борьбе. А так - крик в пустоту, это все равно, что требовать от Бога справедливости.
Ерунду написали эти аналитики...
Глупости. Какие протесты .