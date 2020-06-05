Половина россиян считает, что сложившаяся в стране ситуация может привести к крупным социально-политическим потрясениям и к массовым протестам. Об этом говорится в докладе, который подготовила группа социолога Сергея Белановского.

Он был одним из первых исследователей, которые предрекали протесты в России в 2011-2012 годах. Отмечается, что сейчас, как и в то время, в обществе происходят серьезные идеологические изменения. Тренд негативного отношения к власти, который начался девять лет назад, вернулся в 2018 году и снова набирает обороты из-за коронавируса.

По словам социологов, имидж властей во время пандемии сильно ухудшился, хотя они не виноваты в ее появлении.