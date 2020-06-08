С мечтами об отпуске. Завораживающие виды океана

Большой и волнующий праздник отмечается в понедельник 8 июня — Всемирный день океанов. Голубой нашу планету называют не просто так. Мировой океан покрывает более 70% поверхности Земли, он содержит 97% водных запасов планеты, воды океана — один из главных поглотителей углекислого газа. Переоценить его роль невозможно. Поэтому так важно заботиться о Мировом океане и животных, которые там обитают.

Из-за коронакризиса планы отдохнуть у большой воды в этом году у многих пошли на дно. Но не стоит отчаиваться, отдыху у моря еще будет "зеленый свет", а пока в предкушении можно помечтать о беззаботном отпуске с нашей подборкой GIF.