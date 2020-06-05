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Экокарта и онлайн-путешествия. Как ВТБ заботится об окружающей среде

, ИА "Амител"
Банк сделал карту из биоматериала и запустил игровой проект по очистке водоемов
Фото: the-steppe.com

Фото: the-steppe.com

ВТБ выпустил карту из экологичного перерабатываемого материала. Новинка появилась 5 июня 2020 года, во Всемирный день охраны окружающей среды.

"Мы видим, что для всё большего числа наших клиентов становится актуальна концепция осознанного потребления. Поэтому мы даем возможность выпускать Мультикарту на экологичном носителе, – говорит Святослав Островский, член правления ВТБ.

Новую Мультикарту ВТБ Mastercard делают из полилактида – биоматериала, который не загрязняет окружающую среду. По прочности он не уступает пластику. Теперь клиенты ВТБ могут выбирать между обычным пластиком и экокартой. Заказать ее можно на сайте или в отделении.

"Кроме того, мы запускаем проект "Миссия: чистая вода" по очистке водоемов России, который ВТБ создал вместе с фондом Всероссийского общества охраны природы и при поддержке Mastercard, — рассказал Святослав Островский. — На сегодняшний день 70% мусора на берегах водоемов — это пластик, и каждый год в воду попадают примерно 122,5 тыс. тонн пластиковых отходов. "Миссия: чистая вода" поможет 146 водоемам России в 8 федеральных округах. Потенциально в проекте смогут принять участие до 2,7 млн наших клиентов".

В основе проекта, построенного на платформе "Мультибонус"– онлайн-путешествия по России. Участники могут выбрать водоем, которому хотят помочь, перевести в его пользу часть накопленных бонусов и отправиться по нему в путешествие. С каждым отчислением клиент передвигается по местности и узнает интересные факты о природе России и эколайфхаки. Можно помочь разово или настроить ежемесячные платежи.

В онлайн-игре на разных водоемах путешествие проходит на новом виде транспорта – виртуальной машине, катере, поезде. Также участники могут видеть собранную сумму и отчет о проделанной работе Фонда.

"Mastercard развивает проекты по защите и восстановлению окружающей среды. В этом году мы создали международную коалицию "Бесценная планета", которая занимается восстановлением лесов. А экокарта ВТБ дает клиентам возможность внести свой вклад в благополучие нашей природы", – сказал директор по продажам Mastercard в России Владислав Святик.

"Мы благодарим наших партнеров, а также будущих участников проекта "Миссия: Чистая вода" за то, что мы начинаем очень важную работу по мониторингу, экспертизе и очистке от мусора и других видов загрязнений водных объектов нашей страны. Это первый подобный масштабный проект, и он позволит сохранить пока еще относительно чистые водные ресурсы страны для будущих поколений", – комментирует Давид Дарчиев, руководитель направлений устойчивого развития и КСО Всероссийского Общества Охраны Природы.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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