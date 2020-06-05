Около 80% россиян потеряли интерес к работе во время пандемии

Около 80% россиян потеряли интерес к работе в условиях эпидемии COVID-19, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

60% россиян находятся в состоянии эмоционального истощения. Из них треть (35%) оценивают его уровень как высокий, четверть (26%) – как средний. Женщины устали больше мужчин (67% против 55%). Эмоциональное истощение проявляется в потере интереса и позитивных чувств, ощущении перенасыщенности работой и неудовлетворенности жизнью в целом.

В исследовании приняли участие 7588 россиян разных возрастов, из них 55,5% – женщины и 44,5% – мужчины.