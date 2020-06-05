В Алтайском крае трое мошенников украли из бюджета 23 миллиона рублей

В Барнауле осудили трех бизнесменов, которые похитили из бюджета 23 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что в 2008-2012 годах предприниматель и двое его знакомых представляли в налоговые органы поддельные документы о приобретении леса-кругляка, заготовленного в Иркутской области. Согласно декларации, лес поставляли в Китай.

Налоговая перевела бизнесменам в общей сложности 23 миллиона рублей в качестве компенсации по НДС. Однако позднее оперативники УФСБ России по Алтайскому краю выяснили, что документы, которые представили предприниматели, были фиктивными.

Всех троих признали виновными в мошенничестве. Организатору преступления суд назначил наказание – 3 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей, одному его подельнику – 2 года 10 месяцев со штрафом в 200 тысяч рублей, другому – 3 года со штрафом в 300 тысяч.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба, на имущество осужденных наложили арест.