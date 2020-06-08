Слушать подано. Появилось приложение с сотнями бесплатных подкастов

В России становятся популярными подкасты. Их можно включать в удобное время, не отрываясь от повседневных задач. По данным IAB Russia за 2019 год, более 5 млн человек ежемесячно слушают лекции, передачи и шоу. "МегаФон" поддерживает абонентов и запускает приложение "МегаФон Подкасты".

"Сегодня подкасты в России переживают свое второе рождение. Если десять лет назад их записывали в основном энтузиасты, то сейчас это делают СМИ и профессиональные авторы. "МегаФон Подкасты" – удобный аудиосервис с качественным контентом. Он органично дополнит другие мультимедийные услуги компании – "МегаФон ТВ", "МегаФон Пресса" и "МегаФон Образование", – сообщил генеральный директор "МегаЛабс" Андрей Кушнарев.

В базовой версии приложения собраны аудиозаписи известных авторов: юмористические шоу Joe Rogan Experience и "Лайфхакер", популярные лекции по литературе и искусству от студии Arzamas, образовательные проекты TED и BBC. Всего – более 200 подкастов в 11 категориях. Их можно загружать и прослушивать, не расходуя мобильный трафик.

Пользователи могут оформить премиальный доступ. Он позволяет слушать аудиостатьи, лекции и обзоры мировых литературных бестселлеров, которые еще не переведены на русский язык. Подписка стоит 5 рублей в день и оплачивается с мобильного счета абонента.

Приложение "МегаФон Подкасты" устанавливается через Google Play Market и Apple AppStorе. Пользователи могут воспроизводить записи в ускоренном режиме и скачивать их на смартфон. Коллекция подкастов и история прослушиваний сохраняется в учетной записи абонента: воспользоваться ими можно с любых устройств.