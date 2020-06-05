Один человек погиб при взрыве в жилом доме на юге Москвы

В квартире жилого дома на юге Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В квартире дома 7, корпус 3 по Дорожной улице произошел взрыв. Спасен один человек. Выбиты окна на четвертом и пятом этажах", — рассказал собеседник агентства.

В МЧС сообщили, что в квартире, где после взрыва начался пожар, было обнаружено тело одного погибшего. Спасено восемь человек.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 12:45 мск загорание было локализовано и в 12:54 мск открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 30 кв. м", — отметили в главке.