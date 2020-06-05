Нападающий "Атлетико" Диего Коста приговорен к тюремному сроку

Издание El Mundo сообщает о том, что нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы за неуплату налогов.

Отмечается, что не смотря на то, что приговор уже вынесен, в заключение Коста не отправится, так как согласился выплатить штраф в размере 36 тысяч евро. Кроме того, он возместил испанскому казначейству 1,1 миллион евро. Именно такую сумму он изначально не заплатил с доходов, полученных при реализации имиджевых прав в 2014 году. Сначала игрок не соглашался с казначейством, но потом пересмотрел свою позицию.

В этом сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 19 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.