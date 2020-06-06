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Врач назвал симптомы рака легких, которые часто путают с коронавирусом

, ИА "Амител"
Специалист посоветовал отказаться от встреч с онкобольными родственниками
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Частичное совпадение симптомов коронавируса и рака легких может стать причиной неверного диагноза. Об этом рассказал доктор Иван Карасев на своей странице в Instagram.

Как отметил эксперт, симптомы у онкобольных зачастую "смазаны" и приходят постепенно. Чаще всего у пациентов наблюдается кашель, "ржавая" мокрота, затрудненное дыхание и кровохаркание. Примерно три четверти случаев осложняет двусторонняя пневмония, у каждого пятого наблюдается респираторный дистресс-синдром, а у каждого десятого возникает полиорганная недостаточность.

Напомним, что одним из основных симптомов COVID-19 является кашель, а при тяжелом течении – сильная одышка. По этой причине пациенты могут путать заболевания.

Карасев подчеркнул, что люди, у которых диагностировано онкологическое заболевание, получают препараты целенаправленного действия и лучевую терапию, которую необходимо сохранять до достижения ремиссии.

При этом в период пандемии врач посоветовал людям отказаться от контактов с онкобольными родственниками, поскольку инфекция может серьезно осложнить течение заболевания.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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