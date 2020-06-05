Такой день. Виктор Томенко в числе лучших аграриев и град на Чуйском тракте

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в пятницу, 5 июня. Без коронавируса.

На трассе Барнаул – Бийск прошел град. Очевидцы поделились видеозаписями в социальных сетях.

На берегу Барнаулки появится новый сквер. Он расположится на обеих сторонах моста через реку на проспекте Социалистическом.

Выходные в Алтайском крае будут дождливыми и теплыми. Если вы собирались выехать на природу, то лучше не рисковать. Ах да, и режим самоизоляции вроде еще не отменили.

В Барнауле продают земельный участок, а в подарок обещают раритетный красный "Запорожец". Участок расположен за ЖК "Аквамарин", на улице Дамба Берега Оби, 22а, рядом с водой. Агентство просит за эту землю 22,5 миллиона рублей.

Виктор Томенко вошел в топ-20 самых влиятельных аграриев России. Специалисты определяют его 19-ю строчку как "сильное влияние".

Магазины сети "Ярче!" в Барнауле попали под наблюдение УФАС. Ведомство проверит рекламу с указанием "лучших цен".