В России могут изменить правила медосвидетельствования водителей

В Минздраве РФ подготовили проект об изменениях в правилах обязательного медосвидетельствования для водителей. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных актов.

"Внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 года", – сказано в документе.

Согласно инициативе, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям для получения медсправки нужно будет только после выявления симптомов заболевания наркологом. Для самого освидетельствования будут использовать лабораторные исследования крови и мочи.

Ранее действующий приказ предполагал, что анализ должны сдавать все.