Россиянам рассказали, как выбрать вкусную черешню

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хорошей черешни. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты обратили внимание, что качественная черешня должна быть чистой, гладкой, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Если же ее поверхность матовая, а сама ягода мягкая, то она однозначно перезрела и начала портиться.

При этом на ягоде обязательно должна быть плодоножка, иначе без нее в ягоду может попасть грязь и микробы. У свежей черешни ножка эластичная и зеленого цвета. Потемневший сросток свидетельствует о том, что ягоду сорвали давно.

В ведомстве также напомнили, что покупать черешню стоит только там, где регулярно проводят контроль ее качества, а вот приобретать на стихийных рынках или "с рук" не стоит, предостерегают в ведомстве.