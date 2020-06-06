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Захарова заявила о росте числа россиян, желающих вернуться из США на фоне беспорядков

, ИА "Амител"
По словам дипломата, с каждым днем количество желающих уехать увеличивается
Фото: Gazeta-rassvet.ru

Фото: Gazeta-rassvet.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что число граждан, желающих вернуться в Россию из США, выросло на фоне массовых протестов в американских городах. Ее слова передает "Парламентская газета".

"Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять", – сказала дипломат.

Напомним, 26 мая в штате Миннеаполис после убийства местного жителя Джорджа Флойда вспыхнули протесты и массовые беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией, поджогами и грабежом. В ряде городов власти вводили комендантский час и задействовали национальную гвардию.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

6.06.2020 12:38
- гость -

Да нуна

6.06.2020 12:41
Alex1976

Додо в нашу стабильнось с отрицательным знаком все хотят ехать, ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Может они в европу уехать хотят, а захарова выдает желаемое за действительное.

6.06.2020 12:50
- гость -

отвратительная

6.06.2020 12:51
@@

Ваше сообщение заблокировано.

6.06.2020 12:51
- гость -

прекрасная

6.06.2020 12:52
гость

По словам дипломата, с каждым днем количество желающих уехать увелививается


вот именно что не увеличивается, а увелививается)))

6.06.2020 12:54
- гость -

"По словам дипломата, с каждым днем количество желающих уехать увелиВивается..."
------
Машка - дипломат? И что-что происходит с количеством желающих уехать?

6.06.2020 12:56
- гость -

Граждане американцы!
Нам отседова видать,
Что у вас возникли шансы
Всё на свете прохлеб ать.

Телевизор сообщал нам,
Что у вас, ядрёна вошь,
Происходит беспощадный
И бессмысленный дебош.

Вы давайте там не это…
Не качайте свой баркас!
Прости господи, планета
Вся трясётся из-за вас!

Заявляем без апломба:
Все проблемы ваши в том,
Что под вас подсунул бомбу
Жорж… который Вашингтон.

И к тому же, ваша драма
Оттого, что было лень
Вам по три-четыре храма
Строить кажный божий день.

В свете данного момента
Поступайте по уму –
Обнуляйте президента,
Голосуя на дому.

Успокойтесь, не ершитесь,
Не валяйте дурака.
Денег нет, но вы держитесь!
Мы, вот, держимся пока…

P.S.

Если эта ваша каша
Станет нам, как в горле кость,
Чур, тогда Аляска наша!
Сами чуете, небось.

04.06.2020
#Андрей_Шигин

6.06.2020 13:00
- гость -

Делать в этой Америке нечего, в общем, вэлкам

6.06.2020 13:11
- гость -

Старая песня на новый лад

Четвертые сутки горит Алабама,
Горит под ногами родная земля
Не падайте духом, поручик Обама
Корнет Джозеф Байден, налейте вина.

Восстанье в Нью-Йорке, пылает Род-Айленд,
Линчует банкиров восставший народ,
Раздать кока-колу, корнет Джозеф Байден!
Поручик Обама, подать бутерброд!

Ликуют ковбои во всем штате Юта
Стреляют из ружей по неграм опять
Поручик Обама! Бегите оттуда
Зачем вам, поручик, сейчас умирать?

Никто не предвидел такого кошмара...
- О чем загрустили, мой друг президент?
- А в комнатах наших - сидят люди Трампа!
И девок в Овальный ведут кабинет...

Залив Мексиканский под пленкою черной,
Корабль "Нью Джерси" черней, чем вода...
Поручик О-О-О-О-О-бама! А может вернемся
Ведь красные* негров жалеют всегда.

* красные это реднеки (англ. rednecks — «красношеие») — жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США, так демократы называют сторонников Трампа.

Эти стихи были написаны почти 4 года назад, сразу после президентских выборов в ноябре 2016 года

6.06.2020 13:14
гость

малкин, овечкин сдали уже свои американские паспорта?

6.06.2020 13:24
- гость -

Маша, пруфы будут? Фэйки сейчас наказуемы, доказательства подавай!

6.06.2020 13:28
- гость -

13:24- гость -

Хотите доказать обратное, доказывайте,приводите факты

6.06.2020 13:43
@@

@Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти решил забрать из бюджетных трат на полицию города до 150 миллионов долларов и отдать их на развитие районов с темнокожим населением.
Полицейским также запретят составлять списки людей, входящих в уличные банды, и заставят отчитываться о работе коллег.@

6.06.2020 13:45
- гость -

Песков продал квартиру в Нью-Йорке и вернулся с семьей на родину? А может Малышева продала золотоц дворец опасаясь прихода негров?

6.06.2020 14:01
- гость -

Смотрим видео от "АЛЕКС Брежнев", который живет в США и рассказывает, как там живется. 159 тыс. подписчиков.

6.06.2020 14:10
- гость -

Да бегут все оттуда, Малышева свою квартиру в Нью-Йорке продает! На Авито видел.

6.06.2020 14:34
Вит

А сколько москвичей прилетело в горный в конце марта начале апреля, наверное тут уровень жизни поднялся выше московского.... Маша-слива опять хрень несет...

6.06.2020 14:49
ЗахаровазЗна

Надо сделать программу обмена, обменяюсь местаси с теми кто из гнилой демократии валит в стабильную рашку.

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