Захарова заявила о росте числа россиян, желающих вернуться из США на фоне беспорядков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что число граждан, желающих вернуться в Россию из США, выросло на фоне массовых протестов в американских городах. Ее слова передает "Парламентская газета".
"Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять", – сказала дипломат.
Напомним, 26 мая в штате Миннеаполис после убийства местного жителя Джорджа Флойда вспыхнули протесты и массовые беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией, поджогами и грабежом. В ряде городов власти вводили комендантский час и задействовали национальную гвардию.
Комментарии
Да нуна
Додо в нашу стабильнось с отрицательным знаком все хотят ехать, ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Может они в европу уехать хотят, а захарова выдает желаемое за действительное.
отвратительная
Ваше сообщение заблокировано.
прекрасная
По словам дипломата, с каждым днем количество желающих уехать увелививается
вот именно что не увеличивается, а увелививается)))
"По словам дипломата, с каждым днем количество желающих уехать увелиВивается..."
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Машка - дипломат? И что-что происходит с количеством желающих уехать?
Граждане американцы!
Нам отседова видать,
Что у вас возникли шансы
Всё на свете прохлеб ать.
Телевизор сообщал нам,
Что у вас, ядрёна вошь,
Происходит беспощадный
И бессмысленный дебош.
Вы давайте там не это…
Не качайте свой баркас!
Прости господи, планета
Вся трясётся из-за вас!
Заявляем без апломба:
Все проблемы ваши в том,
Что под вас подсунул бомбу
Жорж… который Вашингтон.
И к тому же, ваша драма
Оттого, что было лень
Вам по три-четыре храма
Строить кажный божий день.
В свете данного момента
Поступайте по уму –
Обнуляйте президента,
Голосуя на дому.
Успокойтесь, не ершитесь,
Не валяйте дурака.
Денег нет, но вы держитесь!
Мы, вот, держимся пока…
P.S.
Если эта ваша каша
Станет нам, как в горле кость,
Чур, тогда Аляска наша!
Сами чуете, небось.
04.06.2020
#Андрей_Шигин
Делать в этой Америке нечего, в общем, вэлкам
Старая песня на новый лад
Четвертые сутки горит Алабама,
Горит под ногами родная земля
Не падайте духом, поручик Обама
Корнет Джозеф Байден, налейте вина.
Восстанье в Нью-Йорке, пылает Род-Айленд,
Линчует банкиров восставший народ,
Раздать кока-колу, корнет Джозеф Байден!
Поручик Обама, подать бутерброд!
Ликуют ковбои во всем штате Юта
Стреляют из ружей по неграм опять
Поручик Обама! Бегите оттуда
Зачем вам, поручик, сейчас умирать?
Никто не предвидел такого кошмара...
- О чем загрустили, мой друг президент?
- А в комнатах наших - сидят люди Трампа!
И девок в Овальный ведут кабинет...
Залив Мексиканский под пленкою черной,
Корабль "Нью Джерси" черней, чем вода...
Поручик О-О-О-О-О-бама! А может вернемся
Ведь красные* негров жалеют всегда.
* красные это реднеки (англ. rednecks — «красношеие») — жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США, так демократы называют сторонников Трампа.
Эти стихи были написаны почти 4 года назад, сразу после президентских выборов в ноябре 2016 года
малкин, овечкин сдали уже свои американские паспорта?
Маша, пруфы будут? Фэйки сейчас наказуемы, доказательства подавай!
13:24- гость -
Хотите доказать обратное, доказывайте,приводите факты
@Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти решил забрать из бюджетных трат на полицию города до 150 миллионов долларов и отдать их на развитие районов с темнокожим населением.
Полицейским также запретят составлять списки людей, входящих в уличные банды, и заставят отчитываться о работе коллег.@
Песков продал квартиру в Нью-Йорке и вернулся с семьей на родину? А может Малышева продала золотоц дворец опасаясь прихода негров?
Смотрим видео от "АЛЕКС Брежнев", который живет в США и рассказывает, как там живется. 159 тыс. подписчиков.
Да бегут все оттуда, Малышева свою квартиру в Нью-Йорке продает! На Авито видел.
А сколько москвичей прилетело в горный в конце марта начале апреля, наверное тут уровень жизни поднялся выше московского.... Маша-слива опять хрень несет...
Надо сделать программу обмена, обменяюсь местаси с теми кто из гнилой демократии валит в стабильную рашку.