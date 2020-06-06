Захарова заявила о росте числа россиян, желающих вернуться из США на фоне беспорядков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что число граждан, желающих вернуться в Россию из США, выросло на фоне массовых протестов в американских городах. Ее слова передает "Парламентская газета".

"Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять", – сказала дипломат.

Напомним, 26 мая в штате Миннеаполис после убийства местного жителя Джорджа Флойда вспыхнули протесты и массовые беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией, поджогами и грабежом. В ряде городов власти вводили комендантский час и задействовали национальную гвардию.