Известный телеведущий посетил "аморальный" Горный Алтай

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт отдохнул в Горном Алтае и записал об этом видео. Ролик под названием "Аморальный Алтай" вышел на официальном YouTube-канале автора.
В рамках проекта "Съедобное-несъедобное" журналист путешествует и знакомит зрителей с национальной кухней, достопримечательностями и традициями различных регионов России.
В выпуске о Горном Алтае Михаил Ширвиндт рассказал о том, как готовят марала, сагудай и горячий салат с папоротником, а также посетил остров Патмос и Чемальскую ГЭС. Отметим, что есть марала по-алтайски ведущий не стал и назвал себя "аморальным".
На момент публикации этой новости видео набрало почти 100 тысяч просмотров, 4,5 тысячи лайков и более 600 комментариев.
Комментарии
только что смотрела видео обращение представителей турбизнеса Горного Алтая к властям о снятии ограничений...а оно вона как? все работает? и "звезд" принимают? врут, выходит владельцы баз?
Кто может отмазаться - работают. Кушать всем хочется. Все эти меры больше головняка населению создают, чем вирусу противодействуют. Очень хорошо, что принято решение сворачивать этот карнавал
Как это он посетил закрытый регион?! Фанатизма и бестолковшины в борьбе с КОВИДом много, а вот серьезности нет.
Как это он посетил закрытый регион?! Фанатизма и бестолковшины в борьбе с КОВИДом много, а вот серьезности нет. И за отсутвие маски его наверное оштрафовали?!
Горный забит туристами.
С одной стороны это деньги в регион.
С другой стороны - нет вспышки, значит, на практике показывают что это не очень опасно.
Ну и по факту, туристы гуляют на свежем воздухе, опасности меньше чем жить в городе, пользоваться автобусами и магазинами