Известный телеведущий посетил "аморальный" Горный Алтай

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт отдохнул в Горном Алтае и записал об этом видео. Ролик под названием "Аморальный Алтай" вышел на официальном YouTube-канале автора.

В рамках проекта "Съедобное-несъедобное" журналист путешествует и знакомит зрителей с национальной кухней, достопримечательностями и традициями различных регионов России.

В выпуске о Горном Алтае Михаил Ширвиндт рассказал о том, как готовят марала, сагудай и горячий салат с папоротником, а также посетил остров Патмос и Чемальскую ГЭС. Отметим, что есть марала по-алтайски ведущий не стал и назвал себя "аморальным".

На момент публикации этой новости видео набрало почти 100 тысяч просмотров, 4,5 тысячи лайков и более 600 комментариев.