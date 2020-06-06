Путин поручил создать базу генетической информации в России

Президент Владимир Путин поручил создать в России национальную базу генетических данных. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Из поручения следует, что кабмин и Курчатовский институт должны обеспечить создание и работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных.

Также глава государства поручил обеспечить с 2021 года ежегодное финансирование этой информационно-аналитической системы. Первый доклад о проделанной работе власти должны предоставить до октября 2020 года, а затем будут отчитываться ежегодно.

Кроме того, президент поручил разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ, а также организовать курсы повышения квалификации педагогов в этой области.