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Путин поручил создать базу генетической информации в России

, ИА "Амител"
Президент также дал поручение разработать для школ учебные курсы по генетике
Фото: newsnn.ru

Фото: newsnn.ru

Президент Владимир Путин поручил создать в России национальную базу генетических данных. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Из поручения следует, что кабмин и Курчатовский институт должны обеспечить создание и работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных.

Также глава государства поручил обеспечить с 2021 года ежегодное финансирование этой информационно-аналитической системы. Первый доклад о проделанной работе власти должны предоставить до октября 2020 года, а затем будут отчитываться ежегодно.

Кроме того, президент поручил разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ, а также организовать  курсы повышения квалификации педагогов в этой области.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

6.06.2020 19:07
- гость -

Очень нужное, правильное и главное своевременное решение. Вот что действительно нужно нашей стране в это непростое время! Ещё бы кто-то лекарство от старческой деменции изобрёл...

6.06.2020 19:11
- гость -

Вот и дождались!? Вот теперь выясним кто рептилоид а кто R1a-гаплогруппы, Русы истинные...

6.06.2020 19:16
-гость-

видно и впрямь дедушка захворал

6.06.2020 19:40
Sv

Вождь дочке своей соломку стелит. Как гадко-то

6.06.2020 19:56
- гость -

А "генетический мусор" выявлять собрался?

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