Власти Китая раздадут людям деньги на путешествия, шоппинг и рестораны

Власти Китая намерены выдать жителям страны ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней, что равняется примерно 1,7 млрд долларов. Эти деньги можно будет потратить на шоппинг, походы в рестораны, обучение, занятия спортом и путешествия, пишет Bloomberg.

Как отмечается, это делается, чтобы простимулировать потребление после обвала розничных продаж. Как показывает статистика, продажи только в Пекине снизились на 20,4% в первые четыре месяца 2020 года, а в целом по стране падение составило 16,2%.

По данным издания, порядка 50 городов Поднебесной (такие как Ухань, Ханчжоу, Нанкин и Шэньчжэнь) начали распространять ваучеры на сумму свыше 6 млрд юаней 6 июня. Их можно будет использовать как для покупок в интернете, так и в обычных магазинах.

Ранее amiс.ru сообщал, в течение двух лет Китай выделит два миллиарда долларов для стран, которые пострадали от коронавируса. Деньги пойдут на помощь в борьбе с вирусом и на социально-экономическое развитие.