Путин: на продвижение русской культуры денег у нас хватит

Несмотря на падение цен на нефть, денег на продвижение русской культуры и языка в стране достаточно, заявил президент Владимир Путин американскому поэту, драматургу и переводчику произведений Александра Пушкина Джулиану Лоуэнфельду во время видеоконференции.

Лоуэнфельд рассказал российскому лидеру о проекте "Пушкин – всему миру", который направлен на популяризацию русской культуры через перевод произведений поэта на иностранные языки. Пушкинист отметил, что проект не потребует больших инвестиций.

"Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка – наследие Пушкина – денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть, – заявил президент, отметив, что цены на нефть уже повышаются.

Ранее amiс.ru сообщал, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал в Twitter, что ему нравится русский язык. Тогда подписчики миллиардера отметили, что отдельное внимание он обязан обратить на русский мат.