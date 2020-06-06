Суббота, 6 Июнь, 22:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 68,63
€ 77,97
14°

458689 +8855
Обь
275см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Путин: на продвижение русской культуры денег у нас хватит

, ИА "Амител"
Президент не видит проблем с финансированием даже на фоне падения цен на нефть
Фото: novostidnja.ru

Фото: novostidnja.ru

Несмотря на падение цен на нефть, денег на продвижение русской культуры и языка в стране достаточно, заявил президент Владимир Путин американскому поэту, драматургу и переводчику произведений Александра Пушкина Джулиану Лоуэнфельду во время видеоконференции.

Лоуэнфельд рассказал российскому лидеру о проекте "Пушкин – всему миру", который направлен на популяризацию русской культуры через перевод произведений поэта на иностранные языки. Пушкинист отметил, что проект не потребует больших инвестиций.

"Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка – наследие Пушкина – денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть, – заявил президент, отметив, что цены на нефть уже повышаются.

Ранее amiс.ru сообщал, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал в Twitter, что ему нравится русский язык. Тогда подписчики миллиардера отметили, что отдельное внимание он обязан обратить на русский мат. 

Материалы по теме

 

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

6.06.2020 22:31
Alex1976

шо всех порезали

6.06.2020 22:32
Alex1976

и вы все ещё уверены что он вам поможет

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
22:02
Путин: на продвижение русской культуры денег у нас хватит 2
21:01
Мэр Барнаула разберется в ситуации с долгостроем на проспекте Ленина 0
20:11
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 69 0
19:33
Власти Китая раздадут людям деньги на путешествия, шопинг и рестораны 4
19:01
"Это уже отчаянный шаг". Дольщики барнаульского долгостроя вышли на массовый пикет 4
18:34
Путин поручил создать базу генетической информации в России 5
18:02
Активность клещей снижается в Алтайском крае 0
17:31
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий" 1
17:01
Известный телеведущий посетил "аморальный" Горный Алтай 11
16:31
8 855 человек заразились коронавирусом за сутки в России 0
16:03
Для ремонта и работы. Как выбрать "болгарку" и расходные материалы к ней 1
15:33
"Пусть отвечают по-взрослому". Раскрыты подробности избиения подростка в Камне-на-Оби 15
15:01
ВОЗ изменила свое отношение к медицинским маскам 9
14:31
Барнаулец арендовал автомобиль и продал его 3
14:00
Россиянам рассказали, как выбрать вкусную черешню 1
13:21
Еще один человек с коронавирусом скончался в Алтайском крае 7
13:18
Выздоровевших больше. Новые случаи COVID-19 подтвердили в Алтайском крае 8
12:52
Водитель легковушки врезался в столб и оставил всю улицу без света в Барнауле 5
12:22
Захарова заявила о росте числа россиян, желающих вернуться из США на фоне беспорядков 18
11:52
В России могут изменить правила медосвидетельствования водителей 1
11:18
Пожарные спасли семью из горящего дома в Новоалтайске 0
10:46
Стресс вместо тортика. Как провести день рождения, не сделав его грустным праздником? 0
10:09
Коронавирус добрался до самого туристического района Республики Алтай 0
09:41
Зима в июне. Сильный снегопад прошел в Горном Алтае 1
09:09
Наталья Рудова порадовала подписчиков фотографией в бикини 18
08:44
Ученые выяснили причину резкого развития ожирения 6
08:23
Фирма из Барнаула превратит новосибирский кинотеатр в театр 1
08:02
Коридор затмений в июне 2020 года: когда начнется и что нельзя делать в этот период 0
07:39
Виктор Томенко занял 68 место в рейтинге влиятельности губернаторов 16
07:22
Врач назвал симптомы рака легких, которые часто путают с коронавирусом 1
07:01
Тютелька в тютельку. Предметы, идеально подходящие друг другу 0
06:47
В Норильске локализовали разлив топлива. Видео 14
06:24
Троицкая родительская суббота 2020: что нельзя делать в этот день 2
06:03
Дожди, грозы и утренний туман. Погода в Алтайском крае на 6 июня 0
23:41
Такой день. Виктор Томенко в числе лучших аграриев и град на Чуйском тракте 0
23:10
Сельскую школу в Алтайском крае закрывают "в целях оптимизации" 12
22:48
Вузы могут продолжить обучение в дистанционном формате 0
22:10
Авария с участием трех автомобилей в центре Барнаула попала на видео 0
21:56
Алтайский оперштаб опроверг информацию о подмене статистки по смертям от коронавируса 5
21:47
В Алтайском крае юриста задержали с огромным пакетом наркотиков 2
21:18
Нападающего "Атлетико" Диего Косту приговорили к тюремному сроку 0
20:42
Комичный здоровяк-недотепа. Чем запомнился и каким был актер Михаил Кокшенов 0
20:10
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 68 0
19:45
На Власихинской машина залетела под трамвай. Движение перекрыто 3
19:00
Алтайский край готовится к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу 7
18:53
Град идет на трассе Барнаул – Бийск 0
18:30
Экокарта и онлайн-путешествия. Как ВТБ заботится об окружающей среде 0
18:14
Один человек погиб при взрыве в жилом доме на юге Москвы 0
17:54
Новый сквер появится на правом берегу Барнаулки 9
17:40
Умер народный артист России Михаил Кокшенов 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.