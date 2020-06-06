Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в субботу, 6 июня. Без коронавируса.

В Алтайском крае зафиксировали спад активности и численности клещей. За прошедшую неделю от укусов этих насекомых пострадали 723 жителя региона, что почти в два раза меньше, чем неделей ранее. Однако расслабляться не стоит: вероятность быть укушенным все равно довольно высокая.

Глава Алтайского края Виктор Томенко занял 68-е место в рейтинге влиятельности губернаторов и попал в блок со "средним уровнем" влияния. При этом в мартовском рейтинге Томенко занимал 61-е место, а в апрельском – 64-е.

Отчаянные дольщики барнаульского долгостроя на Ленина, 195а, вышли на массовый пикет и призвали власти разобраться в ситуации с заселением. Впрочем, ждать ответа долго не пришлось: мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал разобраться в этом вопросе на совещании, которое назначил на 7 июня.

В Новоалтайске пожарные спасли семью из горящего дома. Возгорание случилось в ночь на 6 июня, а на его ликвидацию спасатели потратили больше двух часов.

Стали известны новые подробности жестокого избиения подростка из Камня-на-Оби. Как выяснилось, обидчики специально били ребенка ногами в голову, чтобы не оставить синяков. Сам же мальчик сейчас находится в Каменской ЦРБ, а его мать считает, что избившие его сверстники должны "отвечать по-взрослому".