Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус подтвердился у четырёх жителей Кош-Агачского района, трёх жителей Горно-Алтайска и жительницы Онгудайского района. Пять из восьми новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. У четырёх пациентов наблюдаются симптомы заболевания.

Всего на данный момент выявлено 180 случаев заболевания: 53 – в Горно-Алтайске, 44 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 16 – в Майминском районе, 15 – в Улаганском районе, 11 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 1 – в Чемальском районе.

99 человек выписаны из медучреждений.