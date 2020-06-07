Массовый сбой произошел в работе Telegram

Десятки тысяч пользователей в России и Европе пожаловались на работу Telegram вечером 6 мая. Сервис Downdetector подтвердил массовый сбой в работе мессенджера.

Неполадки начали фиксироваться в 23:05 МСК, а на проблемы пожаловались около 11 тысяч человек. У большинства (93%), неполадки заключались в том, что к сети невозможно было подключиться. Остальные отмечали долгую отправку сообщений или просто не могли их отправить.

Больше всего сообщений пришло из европейской части России и стран Европы: Москвы и Санкт-Петербурга, а также Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции и Испании, пишет РБК.