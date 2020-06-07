Просроченные микрозаймы в России стали чаще передавать коллекторам

Микрофинансовые организации в мае стали чаще отдавать просроченные займы коллекторам. Такое предположение высказал Центробанк.

Отмечается, что в начале мая, после окончания нерабочего месяца, портфель выданных займов у микрофинансовых организаций сжался на 5%. Резкое сокращение могло произойти из-за продажи просроченных долгов коллекторам.

"Всегда после периода затишья можно ожидать всплеска активности. В первые недели коронакризиса все занимались "горячими" текущими проблемами и лишь после этого вернулись к обычной практике", – цитирует РБК президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.