Эксперт рассказал, на какие смартфоны нужно устанавливать антивирус

T-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что владельцам устройств, работающих на Android OC в первую очередь нужно позаботиться об установке антивируса, пишет агентство "Прайм".
Он пояснил, что Android в отличии от iOS является открытой операционной системой, которой пользуются многие разработчики.
"Это дает больше возможностей для деятельности хакеров и мошенников, и, соответственно, больше работы у разработчиков антивирусов", — сказал специалист.
По его словам, несмотря на то, что компания Google защищает свои смартфоны, не лишним было бы позаботиться о дополнительной безопасности.
Комментарии
Почему как человек не может найти работу, так он сразу эксперт и консультант?
Экперд, шо планы продаж горят по антивирям, ибо нефик лазить по всяким соцсетям, там вирусов как на животине блох, сколько раз матушке комп чистил после ок.
Всегда поражаюсь таким икспертам, которые не понятно откуда вылазят. Вот и давал бы лучше свои оценки экономике и финансам, а не лез в те области в которых ничего не понимает.
12:57
- гость -
Всегда поражаюсь таким икспертам, которые не понятно откуда вылазят.
В стране, где по федеральным каналам показывают экспертов из Скайпа(всяческих институтов зарегистрированных на квартирах) - не пристало удивляться.