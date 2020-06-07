Эксперт рассказал, на какие смартфоны нужно устанавливать антивирус

T-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что владельцам устройств, работающих на Android OC в первую очередь нужно позаботиться об установке антивируса, пишет агентство "Прайм".

Он пояснил, что Android в отличии от iOS является открытой операционной системой, которой пользуются многие разработчики.

"Это дает больше возможностей для деятельности хакеров и мошенников, и, соответственно, больше работы у разработчиков антивирусов", — сказал специалист.

По его словам, несмотря на то, что компания Google защищает свои смартфоны, не лишним было бы позаботиться о дополнительной безопасности.