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Эксперт рассказал, на какие смартфоны нужно устанавливать антивирус

, ИА "Амител"
Открытые операционные системы дают больше пространства для мошенничества

T-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что владельцам устройств, работающих на Android OC в первую очередь нужно позаботиться об установке антивируса, пишет агентство "Прайм".

Он пояснил, что Android в отличии от iOS является открытой операционной системой, которой пользуются многие разработчики. 

"Это дает больше возможностей для деятельности хакеров и мошенников, и, соответственно, больше работы у разработчиков антивирусов", — сказал специалист. 

По его словам, несмотря на то, что компания Google защищает свои смартфоны, не лишним было бы позаботиться о дополнительной безопасности. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.06.2020 12:09
- гость -

Почему как человек не может найти работу, так он сразу эксперт и консультант?

7.06.2020 12:17
Alex1976

Экперд, шо планы продаж горят по антивирям, ибо нефик лазить по всяким соцсетям, там вирусов как на животине блох, сколько раз матушке комп чистил после ок.

7.06.2020 12:57
- гость -

Всегда поражаюсь таким икспертам, которые не понятно откуда вылазят. Вот и давал бы лучше свои оценки экономике и финансам, а не лез в те области в которых ничего не понимает.

7.06.2020 13:31
- гость -

12:57
- гость -
Всегда поражаюсь таким икспертам, которые не понятно откуда вылазят.

В стране, где по федеральным каналам показывают экспертов из Скайпа(всяческих институтов зарегистрированных на квартирах) - не пристало удивляться.

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