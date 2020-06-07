Неизвестные похитили у директора барнаульского предприятия более 100 тысяч рублей

Мужчина 1988 года рождения обратился в полицию с заявлением о мошеннических действиях. Он рассказал, что является директором предприятия, которое поставляет оборудование для бассейнов.

На одном из сайтов в сети он заказал оптовую поставку очков для плавания и созвонился по указанному номеру с "менеджером" по имени Михаил. Мужчины обговорили условия поставки и предприниматель перевел 105 тысяч рублей в качестве предоплаты, но своего заказа так и не дождался.

"Когда в назначенный срок товар не пришел, потерпевший связался с организацией, в которой пояснили, что заказ к ним не поступал, а менеджера Михаила в их учреждении никогда не было. Барнаулец понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию", — рассказали в МВД.